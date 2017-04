Bombenopfer Bartra: Gänsehaut- Ansprache vor Match

Emotionen pur vor dem Champions- League- Viertelfinalrückspiel von Borussia Dortmund beim AS Monaco: Der beim Bombenanschlag vor einer Woche schwer verletzte Innenverteidiger Marc Bartra durfte in der Kabine eine Rede an die Mannschaft halten. Leider vergebens, die Schwarz- Gelben schieden nach dem 1:3 (Hinspiel: 2:3) aus der Königsklasse aus.