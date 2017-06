Pittsburgh deklassiert Nashville! 3:2 in der Serie

Den Pittsburgh Penguins fehlt nach dem Kantersieg gegen die Nashville Predators nur noch ein Erfolg zur Titelverteidigung. Die Penguins gewannen am Donnerstag Spiel fünf der Stanley- Cup- Finalserie mit 6:0, der Vorjahres- Champion führt in der "best- of- seven"- Serie jetzt mit 3:2 und kann sich im nächsten Spiel am Sonntag erneut die Eishockey- Trophäe holen.