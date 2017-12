DIE SEER "STAD"

Erlebt DIE SEER hautnah beim exklusiven "STAD" Konzert: Weihnachtlich besinnlich & unplugged

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr und auf zahlreichen Publikumswunsch hin, geben die SEER auch heuer wieder unter dem Motto "STAD" einige exklusive und ausgewählte Konzerte im kleinen Rahmen - "unplugged".

"STAD", das steht einerseits für die Art der Darbietung, ein akustischer Leckerbissen, bei dem die musikalische und gesangliche Qualität der 8 Musiker, ohne großen technischen Aufwand, im Vordergrund steht und andererseits für die Besonderheit in der Programmzusammenstellung. Es erwartet Sie eine 2- stündige, musikalische Reise zu den großen SEER Balladen mit einigen Liedern aus dem Album "SEER Weihnacht" und eine Einstimmung auf die bevorstehende

"stade Zeit".

Erleben Sie die SEER hautnah! Acht Individualisten, zum Ensemble zusammengeschweißt. Künstler, die auf der Bühne ihr Bestes geben, die den direkten Draht zum Publikum suchen und finden. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen "seerischen" Abend der einen emotionalen Bogen entstehen lässt. Musik und Musiker werden spürbar. DIE SEER - "STAD".

Was: DIE SEER live

Wann: Montag, 18. Dezember 2017 ab 20 Uhr