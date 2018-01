Sohn sah Vater am Traunstein abstürzen

Das nächste Drama am Traunstein! Vor den Augen seines Sohns stürzte ein Leondinger (50) ca. 70 Meter vom Naturfreundesteig in die Tiefe und blieb schwerst verletzt auf einem Geröllfeld liegen. Bergretter waren sechs Stunden lang im Einsatz, um ihn zu bergen. Erst am Mittwoch war ein Ohlsdorfer (63) von dem Berg in den Tod gestürzt.