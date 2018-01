„Ein Mensch wie Herbert geht allen ab"

Gemeinde unter Schock

Ganz Ohlsdorf reagierte gestern schockiert auf die traurige Nachricht. Bürgermeisterin Christine Eisner zur "Krone": "Ich bin sehr erschüttert. Er hat sehr viel für das Schloss Cumberland geleistet, immer wieder Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt oder Lesungen organisiert. Alle haben ihn sehr geschätzt. Man kann sagen, bei allem, was er angegriffen hat, hat er Nägel mit Köpfen gemacht."



Erfahrener Kletterer

Auch die Bergkameraden wie Kurt Lindschinger, Obmann der ÖAV-Sektion Lambach, sind traurig: "Der Herbert war einer, dem das Klettern sehr viel bedeutet hat. Er war sehr versiert."

Das bestätigt auch Christoph Mizelli von der Bergrettung Gmunden, der als Erster an der Einsatzstelle am Traunstein war: "Ich hab’ den Herbert noch vor zehn Tagen oben getroffen. Ein taubstummer Kletterer hat den Unfall mitangesehen und per SMS Alarm geschlagen."

Bernhard Ebner ist der Ortsstellenleiter der Bergrettung Gmunden. Er war bei der Bergung des abgestürzten Alpinisten im Einsatz.

"Krone": Was hat der Verunglückte am Traunstein vorgehabt?

Bernhard Ebner: Er dürfte Routensanierungsarbeiten oder die Einrichtung einer neuen Klettertour in der Wand geplant haben.



"Krone": Als der Absturz bekannt wurde, haben viele den Kopf geschüttelt. Im Winter am Traunstein klettern - fordert man da nicht das Schicksal heraus?

Ebner: Naja, er war bestens ausgerüstet. Und es war ein strahlender Tag, es war fast 15 Grad warm, die Bedingungen waren eigentlich bestens. Es sind auch einige Leute am Berg oben gewesen. Aber sicher, solche Klettertouren macht man normalerweise nicht alleine.

"Krone": Das Unglück passierte, weil ein "Sanduhr" genanntes Felsstück abgebrochen ist, an dem das Seil hing.

Ebner: Ja, man muss schon sagen, dass der Herbert Brindl wirklich ein Riesenpech gehabt hat. Dort haben sicher schon Hunderte Leute, und auch er oft, ihr Seil eingehängt - und es hat gehalten.

