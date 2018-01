Rieder Freizeitbad plötzlich deutlich teurer

Stadt hat Anwälte eingeschaltet

Weder die Stadt noch die ISG wollen das auf sich sitzen lassen und haben bereits einen Anwalt mit der Prüfung der Sache beauftragt. In der Gemeinderatssitzung wurden lediglich Mehrkosten von 50.000 Euro abgesegnet (diese gehen auf Baumeisterarbeiten und kleine Abänderungen am Projekt zurück). Die weitere rund zwei Millionen Euro wurden abgelehnt. Die Stadt will nun juristisch gegen die von der Baufirma geforderten Mehrkosten vorgehen.



Mitarbeiter werden geschult

Währenddessen laufen im Bad die Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme. 28 Mitarbeiter, vom Bademeister bis zur Reinigungskraft, sind im Freizeitbad Ried beschäftigt. "Sie werden gerade geschult. Am 31. Jänner und 1. Februar gibt es ein Probe-Schwimmen mit geladenen Gästen", weiß Thomas Murauer von der Agentur Innpuls. Dabei sollen die Mitarbeiter ein Gefühl bekommen, wie es bei Normalbetrieb sein wird.



115.000 Gäste pro Jahr kalkuliert

Die Betreiberfirma GMF rechnet mit 115.000 Gästen im Jahr. Zum Einzugsgebiet gehören neben den Bezirken Ried, Schärding und Braunau auch Vöcklabruck und Grieskirchen. Als stärkste Konkurrenz werden die Bäder in Vöcklabruck, Wels, Passau und die Thermen Geinberg und Bad Füssing angesehen. Doch mit der Saunalandschaft, die fünf Saunen und ein Dampfbad umfasst, will das Freizeitbad punkten, weiß auch Betriebsleiter Franz Murauer.