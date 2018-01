Wie Grödig gegen Stau & Lärm-Wahnsinn mobil macht

Das Stauchaos in Grödig und auch in Wals-Siezenheim im Sommer hat seine Spuren bei den Bürgern hinterlassen. Verärgert sammelten sie Unterschriften, um den Wahnsinn einzudämmen. Ortschef Richard Hemetsberger reagierte und fordert nun neben der 40 km/h Beschränkung in Fürstenbrunn noch mehr.