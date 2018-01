„Speed“ um 70.000 Euro im Lautsprecher versteckt

Wieder ist der Polizei ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Im Zuge einer Routinekontrolle entdeckten Beamte beim Karawankentunnel in einem aus Slowenien einreisenden Auto 3,5 Kilogramm Amphetamine, in der Szene besser bekannt als "Speed". "Das Suchtmittel war in einem Radiolautsprecher, einem sogenannten Subwoofer, versteckt", erzählt ein Polizist. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 70.000 Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein Salzburger (23) und ein Oberösterreicher (20), sind nicht geständig, sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Jetzt wird ermittelt, woher das Suchtgift kommt und für wen die Drogenlieferung bestimmt war.