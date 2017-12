Urlauber springen bei Brand in Almhütte ein

Es war am Samstag gegen 23 Uhr, als die Urlaubsgruppe bei der Almhütte in 1780 Meter Höhe eintraf, die sie für den Jahreswechsel gemietet hatten.



Schnell bemerkten die Gäste aber, dass sich in der Hütte gerade Rauch ausbreitete. Bei der Nachschau im Keller bemerkten sie ein Glutnest oberhalb eines beheizten, offenen Kamines.



Sofort verließen sie die Hütte und schlugen Alarm. Die Feuerwehren aus Rennweg, Kremsbrücke und Gmünd konnten schließlich eine Ausbreitung des Brandes verhindern, indem sie die Holzdecke und einen Fußboden freilegten und die Glutnester löschten.



Student entdeckte Brand

Entdeckt wurde auch ein Schwelbrand in einem Wochenendhaus im Lavattal: Ein Student (22) aus Wolfsberg hatte Samstagfrüh seine vier Freunde geweckt, weil er Brandgeruch im Haus wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr Lavamünd konnte den Schwelbrand rasch löschen.