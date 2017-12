Romantisch Silvesterfeiern

Bereits zum zwölften Mal bietet dieser einzigartige Silvesterpfad rund um den Maltschacher See eine Alternative zum lauten Jahreswechsel. Ohne Knallerei und Lärm kann man Silvester feiern und an den zehn Stationen sein Glück versuchen oder sich stärken. Ob es nun die geschmiedeten Glücksbringer von Ernst Wolf sind oder die Torwand des SV Feldkirchen, an der alle ihr Können testen können.

Familien mit Kindern und vor allem Hundebesitzer schätzen die Ruhe und Stille am Silvesterabend rund um den Maltschacher See. Bei den Naturfreunden kann man Glückstaler prägen und bei den Vogelfreunden Glücksbrettchen brennen.

Die Wasserrettung ist erneut mit dem XXL-Bleigießen vertreten und beim glühenden Schamottsteinofen bei der Pension Hecher finden die Besucher nicht nur bei heißen Getränken Wärme. Die Töpferrunde Maltschach lockt mit Glücksschweinen, die alte Schmiede am Kölblhof hält Hufeisen und Stärkungen bereit und ein Open Air-Kino für Kinder wird bei den Huatabuam und Madln geboten.

Erstmals beim Silvesterpfad dabei ist die Perchtengruppe Klein St. Veit, die schaurig schöne Masken ausstellt. Der Rundweg um den See ist auch für Kinder leicht zu bewältigen. Also steht einem Silvester-Familienausflug nichts im Weg - und ängstliche Hunde können ihre Besitzer absolut stressfrei begleiten.