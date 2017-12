Dankbarer Brief an die Retter

"Was mich persönlich besonders beeindruckt hat - Sie haben mich in meiner Not stets spüren lassen, dass ich, dass mein Überleben und mein anschließendes Wohlergehen, auch Ihr Hauptanliegen war und ist. Dies bedeutet mir sehr sehr viel. Einen ganz lieben Dank dafür", schrieb Henning K. (45) aus Duisburg in seinem Grußwort zur Ehrungsfeier.



Alpinist steckte vier Tage in Doline fest

Der Alpinist war, wie berichtet, am 4. November in eine zwölf Meter tiefe Doline am Dachstein gestürzt. Nach vier Tagen schaffte er es, mit dem Handy Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Er wurde in einer aufwändigen, für die mehr als 20 beteiligten Retter zum Teil auch lebensgefährlichen Aktion geborgen. Henning K. wollte bei der Ehrung dabei sein, doch er liegt in seiner Heimatstadt im Spital, weil seine schweren Verletzungen immer noch nicht ausgeheilt sind, weiß der Gosauer Alpinpolizist und Bergretter Michael Gruber.



"Es war ein Wunder"

Vize-Landespolizeichef Franz Gegenleitner fand die richtigen Worte: "Ohne theologisch werden zu wollen - angesichts dieses Einsatzes darf man an Wunder glauben. Da hat soviel zusammen gespielt, an solche Zufälle glaube ich nicht."

Der Gosauer Alpinpolizist Michael Gruber betont, wie wichtig es ist, bei Bergeinsätzen gemeinsam und miteinander zu helfen.

"Krone": Der gerettete Deutsche hat sich heute brieflich sehr bedankt. Bei den Medien hat es für Unruhe gesorgt, weil man von ihm bisher nichts dergleichen vernommen hat.

Michael Gruber: Aber das stimmt so nicht. Er hat sich laufend bei uns bedankt. Er ist ein seriöser, hochintelligenter und ganz ein netter Mensch. Ich hab’ mit ihm bei der Aufarbeitung des Falles viel zu tun gehabt.



"Krone": Sein Brief hat Sie dennoch auch gefreut.

Gruber: Ja, weil sowas gibt es ganz selten, dass sich jemand extra bei uns nochmals bedankt. Und noch dazu mit derart aufrichtigen Worten.



"Krone": Wie geht es ihm?

Gruber: Durch das lange Stehen in der Doline heilen seine Verletzungen leider nur schwer aus.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung