Polizei fällt über Gäste in Nachtklub her

In der westrussischen Stadt Jelez sorgt ein Polizeieinsatz in einem Nachtklub für Aufsehen: Unzählige Polizisten stürmen in das Lokal, reißen Männer scheinbar grundlos zu Boden, treten auf sie ein, setzen sogar Taser ein und nehmen einige Personen fest - und das Verwunderliche: Keiner der Angegriffenen wagt es, sich zu wehren.