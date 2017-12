Eltern verloren: Brüder kämpfen um ihre Zukunft

"Wir werden wie jedes Jahr zu Weihnachten im Kreise der Familie zusammenkommen. Aber es wird ganz, ganz anders sein", sagt Sylvia, die Tante des Brüdertrios, die sich nach dem Tod ihrer Schwester Evelyn mit der Oma besonders um die Buben sorgt: "David und Kevin sind tapfer und stark, aber sie müssen jetzt so schnell erwachsen werden."

Mutter kurz vor Weihnachten verstorben

Die Brüder würden am liebsten zusammen im Elternhaus bleiben, doch ob die beiden Lehrlinge das finanziell stemmen können, weiß nur der liebe Gott. Der hat der Familie heuer schwere Prüfungen auferlegt. Während die Mutter schon länger mit einer schweren Krankheit kämpfte, aber immer hoffnungsvoll blieb, kam in dieser schweren Zeit im Oktober des Vorjahres die Hiobsbotschaft: Auch Papa ist erkrankt. "Es ging schnell, Hubert, alle nannten ihn 'Blacky', ist im Jänner gestorben", erzählt seine Schwägerin. Trotz des Verlustes ging es der Mutter im Sommer besser, doch kurz vor Weihnachten starb auch sie.

Die drei Waisen aus dem Bezirk Perg erben Schulden, haben Ausgaben beim Haus zu zahlen, von den Begräbniskosten ganz zu schweigen. Sie wollen gemeinsam in die Zukunft gehen, einander unterstützen, Halt geben.

Markus Schütz, Kronen Zeitung