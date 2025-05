Eishockey-Märchen: Viele Faktoren für Höhenflug

In Prag gelangen Sensationen gegen Finnland (3:2) und Kanada (6:7 n.V.). Heuer war man gegen die Top-Nationen Finnland (1:2) und Schweden (2:4) nah dran an einem Punktegewinn, gegen die Slowakei (2:1 n.P.), Frankreich (5:2) und Slowenien (3:2 n.P.) wurden gleich drei Siege eingefahren. Herausragend, so betonten Teamchef und Spieler unisono, sei in Stockholm die Stimmung im Team gewesen. „Unser Zaubertrank ist die Mannschaftschemie“, sagte etwa Verteidiger Dominique Heinrich.