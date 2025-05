Böse abgezockt! Achtung vor dieser Mietauto-Masche

Post von der Verkehrsbehörde? Immer ungut. Vor allem, wenn sie nach einem Mallorca-Urlaub von der spanischen DGT eintrudelt. Wird man auf Landstraßen der Baleareninsel geblitzt, werden schnell hunderte Euro fällig. Auch Familie W. erhält – kaum zurück daheim – einen Brief. 76 statt der erlaubten 50 km/h seien es gewesen. An einem Tag, an dem man eigentlich meint, das Mietauto stehen gelassen zu haben. Kann man sich so täuschen?