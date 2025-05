Geburtenrate im Keller: Österreich hat ein Problem

Frauen oft vor unlösbaren Entscheidungen

Laut Allmendinger stehen Frauen häufig vor der Wahl: traditionelles Mutterbild, Pflege der Eltern oder eigene berufliche Sicherheit. Viele entscheiden sich daher gegen Kinder oder für weniger Kinder. Die Last der Vereinbarkeit liege weiterhin überwiegend auf den Schultern der Frauen. In Deutschland betrage die durchschnittliche Wartezeit auf einen Kurplatz für Mütter zwei Jahre, so Allmendinger.