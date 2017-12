Erhöhtes Polizeiaufgebot beim Bergsilvester

Nicht nur Weihnachten, auch der Jahreswechsel naht mit großen Schritten: In Innsbruck werden beim Bergsilvester einmal mehr an die 30.000 Feierwütige die Innenstadt in eine riesige Partyzone verwandeln. Nach den Sex-Attacken im Vorjahr steht heuer die Sicherheit mehr denn je im Fokus. Das Polizeiaufgebot wird deutlich erhöht und am Marktgraben eine mobile Dienststelle eingerichtet.