Mariah Carey hat Rentiere für Weihnachten geliehen

Die R&B-Sängerin ist aufgrund ihres Weihnachtssongs 'All I Want for Christmas is You' bei ihren Fans als "Königin der Weihnachten" bekannt. Erst Montagabend brachte sie ihre gleichnamige Weihnachtstour nach London und enthüllte während der Show auf der Bühne, dass kein Aufwand zu groß sei und keine Kosten gescheut würden, um ihren sechsjährigen Zwillingen Moroccan und Monroe eine fabelhafte Weihnachtszeit zu verschaffen.