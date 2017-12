Lenny Kravitz kommt wieder nach Wien

Der in New York geborene Kravitz begann seine musikalische Karriere Ende der 80er-Jahre und sorgte mit seinem Debütalbum "Let Love Rule" und der gleichnamigen Single schon früh für Aufsehen und respektable Chart-Erfolge. Seit seinen frühen Tagen verknüpft er nicht nur unterschiedlichste Stile wie Hard Rock, R&B, Soul, Pop, Funk, Blues und Reggae, sondern spielt auf seinen bislang zehn Studioalben oft auch alle Instrumente selbst ein. Von 1999 bis 2002 gewann er viermal in Folge einen Grammy in der Kategorie "Best Male Rock Performance", was immer noch eine ungeschlagene Bestleistung ist. Nebenbei reüssiert er immer wieder als Schauspieler in Film und Serien.

Der Kartenvorverkauf für das Konzerthighlight am 9. Juni in der Wiener Stadthalle beginnt heute, am 14. Dezember, um 10 Uhr, unter 01/588 85-100 oder unter www.ticketkrone.at.