Stöger führt den BVB auf die Sieger-Straße zurück!

Unter Vorgänger Bosz hatte der BVB zuletzt in acht Liga-Spielen in Serie keinen Sieg geholt, der letzte Dreier datierte vom 30. September. Damals stand Dortmund noch an der Tabellenspitze. Besonders intensiv konnte sich Stöger freilich noch nicht mit seinen neuen Spielern beschäftigen. Gerade eine Trainingseinheit gab es vor dem Debüt, trotzdem nahm er im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Bremen, die Bosz am Samstag den Job gekostet hatte, drei Veränderungen vor: Jeremy Toljan, Julian Weigl und Ömer Toprak rückten in die Startelf.

