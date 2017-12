Fahrer öffnete Tür nicht - Schülerin kollabierte

Dicke Luft im Schulbus: Zwei Stunden mussten 55 Schüler der Berufsschule Altmünster in Oberösterreich in einem kilometerlangen Stau ausharren. Weil sich der Fahrer weigerte, die Tür zu öffnen, wurde die Luft dermaßen stickig, dass eine Schülerin (17) bewusstlos zusammenbrach. Mehrere Schüler mussten sich übergeben. Das Busunternehmen betont hingegen, die schlechte Luft im Fahrzeug sei nicht schuld am Kollaps der 17-Jährigen gewesen.