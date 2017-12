Schüsse aus Gaspistole: Massenpanik in Nachtklub

Wüste Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in einen Nachtlokal in Wals-Siezenheim nahe Salzburg abgespielt: Ein Österreicher (23) schlug zuerst eine Glastür ein und feuerte mehrmals seine Gaspistole ab. Feiernde hörten die Knallgeräusche und ergriffen aus Angst die Flucht. Laut Polizei erlitten zwei Personen Schnittverletzungen.