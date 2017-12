Italien-Spitzenklubs ohne Tore! Nur Udinese siegt!

Der Zweite Napoli kam am Sonntag gegen den Siebenten Fiorentina zu Hause genauso über ein torloses Remis nicht hinaus wie der Vierte AS Roma beim Zehnten Chievo Verona. Torhüter Stefano Sorrentino rettete mit zahlreichen Glanzparaden das Unentschieden für Chievo. Der Schlager des Dritten Juventus Turin gegen Leader Inter Mailand hatte bereits am Samstag mit einem 0:0 geendet.

Serie A - Ergebnisse

Samstag,

Cagliari - Sampdoria Genua 2:2 (0:2)

Juventus Turin - Inter Mailand 0:0

Sonntag,

Chievo Verona - AS Roma 0:0

SSC Napoli - ACF Fiorentina 0:0

SPAL Ferrara - Hellas Verona 2:2 (0:0)

Udinese - Benevento 2:0 (2:0)

US Sassuolo - Crotone 18.00

AC Milan - Bologna 20.45

Montag,

Genoa CFC - Atalanta Bergamo 19.00