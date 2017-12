Schnee und Eis sorgen für Chaos auf Straßen

In Niederösterreichs Bergen stieg die Lawinengefahr in den Ybbstaler Alpen über der Waldgrenze am Samstag auf Stufe 3 ("erheblich") der fünfteiligen Skala an. Speziell in nordost- über ost- bis südexponierten Hängen sowie in manchen Rinnen und Mulden können Schneebrettlawinen bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines Wintersportlers ausgelöst werden, wurde gewarnt. In den restlichen Regionen des Bundeslandes herrschte überwiegend mäßiges Risiko, teilte der Lawinenwarndienst Niederösterreich mit.

Die Lawinenwarndienste in Vorarlberg wiesen auf "heikle Bedingungen" für Wintersportler hin. Es herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 auf der fünfstufigen Gefahrenskala oberhalb von 1600 Meter.