Falsche Polizisten: Schon über 100 Fälle in Tirol!

Dieses Mal sind es ganz besonders gefinkelte Betrüger, mit denen sich das LKA Tirol herumschlagen muss. Die Unbekannten geben sich am Telefon als Polizisten aus und tischen dem Angerufenen alle möglichen Lügenmärchen auf - etwa, dass sie gegen eine internationale Tätergruppe ermitteln oder dass es Hinweise auf geplante Straftaten gebe, wobei derjenige am anderen Ende der Leitung Ziel der Täter sein soll. An dieser Stelle würden die laut Polizei "rhetorisch gut geschulten Anrufer" versuchen, die vermeintlichen Opfer zur Herausgabe sensibler Daten wie Kontostände oder Bankverbindungen zu bewegen. Nicht selten bieten die falschen Ermittler auch an, aus Sicherheitsgründen Wertgegenstände abzuholen, weil es in der betroffenen Wohngegend immer wieder zu Einbrüchen komme.

Nummer täuschend echt

Die Masche ist deshalb so dreist, weil auf dem Display der Opfer unter anderem die Nummer 0512 133 aufscheint. "Mit einer speziellen Computer-Software lässt sich eine solche Nummer leider recht leicht generieren", weiß Kriminal-Präventionsexperte Hans Peter Seewald. Laut dem Beamten wurden in den vergangenen zwei Wochen bereits über hundert derartige Anrufe gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher sein. Besonders betroffen war zuletzt offenbar der Bezirk Innsbruck- Land.

So reagieren Sie richtig

Damit es zu keiner bösen Überraschung kommt (einer Frau aus Rum konnten die Unbekannten bereits über 10.000 € abknöpfen), sollten Tipps beachtet werden:

Geben Sie am Telefon niemals sensible Daten preis, auch wenn der Anrufer noch so hartnäckig behauptet, von der Polizei zu sein.

Die "echte" Polizei wird Sie nie telefonisch dazu auffordern, Geld von Ihrem Konto abzuheben bzw. Schmuck herauszugeben.

Lassen Sie sich nicht von der angezeigten Nummer beirren. Im Zweifelsfall: Name und Dienststelle geben lassen und dort nachfragen. Dubiose Anrufe immer sofort melden!

Hubert Rauth, Kronen Zeitung