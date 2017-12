Randalierer entpuppte sich als Serien-Straftäter

Donnerstag gegen 18.30 Uhr in einem Innsbrucker Kaufhaus: Ein zunächst Unbekannter geriet in einem Bekleidungsgeschäft wegen seines auffälligen Verhaltens ins Visier einer Detektivin. Als der Mann ohne zu bezahlen das Weite suchen wollte, nahm ihn die Spionin in die Mangel. Doch so einfach ließ sich der mutmaßliche Dieb nicht festhalten. Er teilte Schläge aus und ergriff die Flucht.

Bei Notschlafstelle gefasst

Wenige Stunden später, kurz nach Mitternacht, machte der Libyer (27) dann aber schon Bekanntschaft mit der Polizei. Weil er vor der Notschlafstelle am Schusterbergweg randaliert haben soll, wurde er festgenommen. Am Posten konnte eine Beamtin den 27-Jährigen schlussendlich als den Ladendieb identifizieren. In seinem Rucksack fanden die Ermittler daraufhin auch die Beute - Kleidungsstücke im Wert von rund 500 Euro.

Doch damit nicht genug: Der Libyer soll einiges mehr auf dem Kerbholz haben. Offenbar wird er auch verdächtigt, für einen Pkw-Einbruch in den Abendstunden verantwortlich zu sein. Zudem soll er im Bereich der Schützenstraße einen Mann überfallen haben.

"Nicht geständig"

Gegenüber der Polizei hüllt sich der 27-Jährige offenbar in Schweigen. Der Verdächtige ist nicht geständig, bestätigt ein Kripo-Beamter auf Anfrage der "Krone". Weitere Ermittlungen zu den einzelnen Straftaten laufen.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung