„Duschendes“ Huhn löste Feuerwehreinsatz aus

Ein Huhn hat in der Schweiz für einen skurrilen Feuerwehreinsatz gesorgt. Was zunächst wie ein Brand in einem leeren Gebäude aussah, entpuppte sich als zu lange "Dusche" mit entsprechender Dampfentwicklung durch ein Huhn. Das sorgte bei den Feuerwehrleuten für Erheiterung, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte.