Andrea Haselwanter-Schneider ist Spitzenkandidatin

Nun ist es - wie ohnehin schon vermutet - amtlich: Beim Bürgertag der Liste Fritz am Samstag in der Villa Blanka in Innsbruck wurde Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Februar 2018 gewählt - und zwar mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen bei zwei Enthaltungen.