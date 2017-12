Polizisten retteten Rentner das Leben

Dramatische Szenen vor einem Haus in der Hauptstraße von Dietmanns: Ein Pensionist sackte plötzlich leblos zusammen, Atmung und Herzschlag setzten aus. Alarmiert von Kollegen, eilten Gruppeninspektor Gottfried Zwinz und Bezirksinspektorin Beate Sedetka vom Polizeiposten Waidhofen an der Thaya zum Ort des Geschehens. In ihrem Streifenwagen: ein Defibrillator.

Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten Herzkreislaufstillstand bei dem 81-Jährigen fest, begannen ohne zu zögern mit der Reanimation und brachten auch den "Defi" in Stellung. Und die Bemühungen der beiden Polizisten wurden belohnt. Das Herz des Rentners begann wieder zu schlagen!

Der herbeigerufene Notarzt brachte den Patienten per Helikopter ins Spital. Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek gestern zur "Krone": "Der Mann liegt noch auf der Intensivstation, wird es aber laut Auskunft der Mediziner schaffen."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung