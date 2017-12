Fink hofft auf Erfüllung der „Wunschliste“

Paulo Miranda plagt Heimweh, der seit 2015 für Österreichs Meister spielende Brasilianer will zurück in die Heimat. Laut Trainer Marco Rose ist Mirandas fixer Abgang zwar noch nicht durch, hinter den Kulissen arbeitet man aber scheinbar schon intensiv an einer Lösung. "Es gibt den Wunsch, dass er wechseln möchte. Aber wir sind schon auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz und führen Gespräche", verriet Rose vor dem Ligaspiel in Wien am Sonntag.

Klar ist, dass Salzburg mit dem 29-jährigen Innenverteidiger einen der wenigen Akteure mit Erfahrung verliert. Im Kader sind nur Torhüter Alexander Walke (34), Christoph Leitgeb (32) und Andreas Ulmer (32) älter als der Südamerikaner. Sein erster Ersatzmann wäre der Franzose Jerome Onguene, auf den 19-Jährigen alleine will Rose aber nicht bauen. "Bei einem Abgang von Paulo werden wir nicht nur Klasse, sondern auch Erfahrung brauchen können", sagte der Salzburg-Coach.