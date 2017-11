Sturm-Pechvogel mit verrücktem Elfer-Rekord!

Einen verrückten Rekord stellte aber Christian Schoissengeyr auf. Sturms Innenverteidiger bestritt in dieser Saison erst fünf Liga-Spiele, doch in seinen letzten drei Partien (Admira, LASK, Admira) verursachte er drei Elfer! "Zum Glück hab ich danach das 1:1 erzielt und der Mannschaft gezeigt, dass ich nicht nur Elfmeter verschulden kann. Aber ich muss lernen, mich in solchen Situationen künftig besser anzustellen", meinte "Schoissi", der Sturm Torreigen eingeleitet hatte.