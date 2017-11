Hirscher fährt hinterher: Zwei Sekunden Rückstand!

Hirscher will vielmehr am Sonntag in Beaver Creek seinen ersten Weltcup-Riesentorlauf auf den neuen Skiern mit dem verkürzten Radius bestreiten, nachdem er Sölden wegen seiner Knöchelverletzung noch auslassen hatte müssen. Sechs Fahrten absolvierte der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger am Dienstag auf den neuen Ski.