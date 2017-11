Tourismus: Kräftige Zuwächse im ersten Halbjahr

Mehr Touristen aus osteuropäischen Ländern

"Österreich punktet im Ausland mit vielfältigem Angebot, beeindruckender Natur und der hohen Qualität unserer Betriebe sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", kommentierte Tourismusminister Harald Mahrer (ÖVP) das Ergebnis am Dienstag. Besonders erfreut zeigte sich Mahrer über die starken Zuwächse bei den Gästeankünften aus den osteuropäischen Ländern Tschechien (plus 6,6 Prozent), Ungarn (plus 8,8 Prozent), Polen (plus 6,9 Prozent), Rumänien (plus 11,7 Prozent) und "endlich wieder" aus Russland (plus 31,4 Prozent).

Mehr deutsche Gäste, Niederländer und Schweizer bleiben häufiger aus

Auf Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsland, entfielen in der diesjährigen touristischen Sommersaison 37 Prozent der Übernachtungen - ein Plus von 3,5 Prozent. Ebenfalls positiv entwickelten sich Nächtigungen von Gästen aus Italien mit plus 1,7 Prozent, den USA (plus 9,1 Prozent) oder Frankreich. Weniger Nächtigungen (minus 0,7 Prozent) wurden von Gästen aus dem zweitwichtigsten Herkunftsland, den Niederlanden, gezählt. Auch Gäste aus der Schweiz (minus 2,0 Prozent) oder dem Vereinigten Königreich (minus ein Prozent) nächtigten weniger oft.