Die meisten Fans

Wolfsburg-Legionärin: Erst vergessen, jetzt Erste!

Fußball International
27.01.2026 06:16
Elena Gößler
Elena Gößler(Bild: VfL Wolfsburg)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Wolfsburg-Legionärin Elena Gößler, die heuer maturiert, hat bei der „Krone“-Fußballerwahl bisher die meisten Fans hinter sich stehen.

Wir sind ganz ehrlich: Bei der Erstellung der Datenbank für die Online-Abstimmung der „Krone“-Fußballerwahl ist uns Elena Gößler durchgerutscht. Kurz nach Weihnachten wies ein User uns auf das Versäumnis hin. Und die 18-Jährige, die 2024 aus der Akademie von Sturm Graz zum VfL Wolfsburg gewechselt ist und dort in der zweiten Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, hat offensichtlich eine große Community hinter sich. Denn beim ersten Zwischenstand führte die junge Steirerin mit 5072 Stimmen vor den beiden Austria-Wien-Spielerinnen Anna Schorn (4848) und Tatjana Weiss (3955).

Lesen Sie auch:
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)
Zum 59. Mal
Die „Krone“-Fußballerwahl 2025: Stimmen Sie ab!
26.12.2025

Beim von ihrem Klub organisierten Video-Interview erzählte Elena: „Meine Eltern haben mir den ersten Zwischenstand zugeschickt. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber es ist natürlich extrem cool.“

In der VW-Stadt lebt sie mit fünf anderen Spielerinnen in einer Wohngemeinschaft in der Nähe des Trainingszentrums. An der Eichendorffschule in Wolfsburg, die offiziell eine Eliteschule des Fußballs ist, macht Gößler heuer ihre Matura. Ihre Leistungskurse sind Sport, Biologie und Politik. Im Fußball ist sie ebenfalls sehr vielseitig: „Meistens spiele ich als Sechser oder Achter, kann aber auch als linke Außenverteidigerin spielen.“ Zu ihren Stärken sagt sie: „Ich bin auf jeden Fall sehr lauf- und kampfstark.“ Gelegentlich durfte Elena auch schon bei der von der deutschen Starstürmerin Alexandra Popp angeführten Profimannschaft mittrainieren.

De Jong als Vorbild
Ihr sportliches Vorbild ist der niederländische Teamspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona. In Österreichs U17-Team hatte sie ihr erstes Länderspiel. Helmut Degen, Teammanager der Bundesliga-Damen von Sturm Graz, sagt über die ehemalige Spielerin des Klubs: „Sie war sehr talentiert und menschlich top.“ Leonhard Baumkirchner, sportlicher Leiter von Gößlers Jugendklub SV Pachern, meint: „Ich bin noch zu frisch im Amt, um sie persönlich zu kennen. Aber es spricht für Elena, dass sie es in die Akademie von Sturm und dann nach Wolfsburg geschafft hat. Da musst du schon Top-Leistungen zeigen.“ Elenas Fans honorieren das bei der „Krone“-Fußballerwahl.

