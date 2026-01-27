Wolfsburg-Legionärin: Erst vergessen, jetzt Erste!

In der VW-Stadt lebt sie mit fünf anderen Spielerinnen in einer Wohngemeinschaft in der Nähe des Trainingszentrums. An der Eichendorffschule in Wolfsburg, die offiziell eine Eliteschule des Fußballs ist, macht Gößler heuer ihre Matura. Ihre Leistungskurse sind Sport, Biologie und Politik. Im Fußball ist sie ebenfalls sehr vielseitig: „Meistens spiele ich als Sechser oder Achter, kann aber auch als linke Außenverteidigerin spielen.“ Zu ihren Stärken sagt sie: „Ich bin auf jeden Fall sehr lauf- und kampfstark.“ Gelegentlich durfte Elena auch schon bei der von der deutschen Starstürmerin Alexandra Popp angeführten Profimannschaft mittrainieren.