Bayern: Heynckes Platzhalter für Löw?

Da haben die beiden Granden offenbar aneinander vorbeigeredet. Als Uli Hoeneß am Wochenende gefragt wurde, ob er sich eine Vertragsverlängerung von Jupp Heynckes vorstellen kann, meinte er: "Das halte ich für möglich, ja." Und stieß damit Henyckes selbst offenbar vor den Kopf. "Ich weiß nicht, was Uli veranlasst, so etwas zu sagen. Wir haben ein klare Vereinbarung - bis 30. Juni. Da gibt es nichts dran zu rütteln."

Löws DFB-Aus nach der WM?

Aber Hoeneß und Co. wollen das offenbar nicht hinnehmen. Geht es nach diversen deutschen Medien, allen voran der "Bild", steckt hinter dem Flirt mit Jupp ein Masterplan mit Jogi: Bundestrainer Löw soll Wunschkandidat Nummer eins von Hoeneß, Rummenigge und Co. sein. Löws Vertrag beim DFB läuft zwar noch bis 2020, es gilt allerdings als nicht unmöglich, dass Jogi nach der WM 2018 Schluss macht. Danach würde er wohl, wie er stets betonte, ein Jahr Pause machen - und ab Sommer 2019 beim und mit dem FC Bayern angreifen? Zumindest hatte er in der Vergangenheit immer wieder erklärt, sich durchaus vorstellen zu können, in absehbarer Zeit wieder einen Klub zu trainieren ...