Schwab: „Für mich der rot-weiß-rote Clasico“

Was fehlt noch zu Salzburg?

Salzburg ist schon noch Favorit. Obwohl wir eine unglaubliche Serie haben, sind die Bullen noch immer fünf Punkte vor uns - das spricht für sie und ihre Qualität. Sie spielen einen anderen Fußball, ein extremes Pressing, sind noch jünger als wir, sehr dynamisch, schnell und spritzig, pflegen einen anderen Fußballstil. Im Moment ist es dennoch ein Duell auf Augenhöhe, beide Teams sind gut drauf. Vielleicht hat Salzburg noch einen kleinen Vorteil, aber es liegt eng beieinander.

Du hast bisher 21-mal gegen Salzburg gespielt, dabei dreimal gewonnen. Welche Erfahrungen nimmst du dafür Sonntag mit?

Es ist ein spezielles Spiel, das intensivste Spiel in einer Saison, weil Salzburg ständig nervt. Man hat keine Ruhe am Ball, keine Zeit mal aufzuschauen. Sie üben ständig Druck aus, du kriegst Schläge ab, sie pressen durch über 90 Minuten. Von dem her musst du hochkonzentriert bleiben, hast wenig Ruhephasen im Spiel. Jeder dumme Ballverlust in der eigenen Hälfte löst gegen Salzburg höchste Gefahr aus.

Denkst du noch an deine Vergangenheit in Salzburg?

Eigentlich nicht mehr so, weil es schon lange Zeit her ist. Ich habe dort die Nachwuchs-Ausbildung bekommen, aber nie für die Profis gespielt. Es ist es kein großes Thema für mich. Auch in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis gibt es keine Bullen-Fans.

Hat Dich der Abschied bei den Bullen 2010 gewurmt?

Es war eine freiwillige Entscheidung. Ich spielte bei den Amateuren in der Ersten Liga, der Klub musste aber 2010 absteigen. Ich hatte noch zwei Jahre Vertrag, der Verein wollte mich halten fürs Regionalliga-Team, schauen, wie ich mich weiterentwickle. Ich hatte zu jenem Zeitpunkt schon zwei Jahre Erste Liga gespielt, wollte nicht wieder den Schritt zurück machen.