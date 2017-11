Bottas schlägt Hamilton! Finne rast zur Pole

"Ich glaube, es war eine gute Session. Schade, dass wir so weit hinten sind. Hoffentlich sind wir im Rennen dichter dran", meinte der Deutsche. "Es sollte ein interessantes Rennen werden. Überholen ist nicht immer einfach, aber auch nicht unmöglich." Williams-Fahrer Felipe Massa verschaffte sich mit Platz zehn eine gute Ausgangsposition für seine Abschiedsvorstellung. Der Brasilianer hatte zuletzt vor seinem Heimrennen bekannt gegeben, dass er 2018 nicht mehr in der Formel 1 aktiv sein wird. "Ich möchte morgen Spaß haben. Ich habe nichts zu verlieren, werde alles riskieren", versprach der 36-Jährige. Um Massas Nachfolge bei Williams streiten sich derzeit noch ein paar Fahrer. Nur geringe Chancen werden dem deutschen Noch-Sauber-Piloten Pascal Wehrlein eingeräumt, der am Samstag den 18. Platz belegte.

Das Ergebnis des Qualifyings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:36,231 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:36,403

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:36,777

4. Daniel Ricciardo (AUS) 1:36,959

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:36,985

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:37,328

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:38,282

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:38,374

9. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:38,397

10. Felipe Massa (BRA) Williams 1:38,550 (alle in Q3)

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 1:38,636

12. Carlos Sainz jr. (ESP) Renault 1:38,725

13. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Honda 1:38,808

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:39,298

15. Lance Stroll (CAN) Williams 1:39,646 (alle in Q2)

16. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:39,646

17. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:39,724

18. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 1:39,930

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:39,994

20. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:40,471 (alle in Q1)