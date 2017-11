Weltverband sperrt vier russische Skeleton-Piloten

Tretjakow und Nikitina waren auch die Olympia-Medaillen von Sotschi aberkannt worden. Beide wollten eigentlich an diesem Wochenende beim Weltcup in Whistler (Kanada) starten. Es wird erwartet, dass die Athleten die Sperre beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne anfechten.

Im Gegensatz zur IBSF hatte der Ski-Weltverband FIS den vom IOC Anfang November lebenslang gesperrten sechs russischen Skilangläufern um Olympiasieger Alexander Legkow die Starterlaubnis für den Weltcup-Auftakt im finnischen Kuusamo am (heutigen) Freitag erteilt und seine Entscheidung mit noch nicht vorliegenden Informationen und Beweisen begründet.

Neben Legkow sind dessen russische Teamkollegen Jewgeni Below und Maxim Wylegschanin sowie Alexej Petuchow, Julia Iwanowa und Jewgenija Schapowalowa betroffen. Allerdings wird Legkow in Nordfinnland nicht starten. Er trainiert in Davos.