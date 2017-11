Australisches Flüchtlingslager vollständig geräumt

Die Polizei in Papua-Neuguinea hat die Räumung des umstrittenen australischen Flüchtlingslagers auf der Insel Manus abgeschlossen. 320 Männer, die sich noch in dem offiziell bereits geschlossenen Lager verschanzt hatten, seien in zwei andere Lager gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.