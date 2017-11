1:5! Wiener Austria gegen den AC Milan chancenlos

Der Austria gelang dagegen fast gar nichts, obwohl die Mailänder phasenweise deutlich zurückschalteten. So ging ein Schuss von Felipe Pires nach einem Konter über Monschein klar am langen Eck vorbei (56.). Die Austria, die am Sonntag in der Meisterschaft in Wolfsberg gastiert, kassierte damit die bereits siebente Niederlage in den jüngsten neun Pflichtspielen (bei einem Sieg und einem Remis).

Ganz oben im VIDEO sehen Sie, wie die Austria-Fans ihre Mannschaft beim Aufwärmen im Stadion besangen!

Das Ergebnis:

AC Milan - FK Austria Wien 5:1 (3:1)

Mailand, Giuseppe-Meazza-Stadion, 17.932, SR Andris Treimanis/LAT

Tore: 0:1 (21.) Monschein, 1:1 (27.) Rodriguez, 2:1 (36.) A. Silva, 3:1 (42.) Cutrone, 4:1 (70.) A. Silva, 5:1 (93.) Cutrone

Gelbe Karten: Musacchio bzw. Salamon, Monschein

Milan: G. Donnarumma - Musacchio, Bonucci (80. Gomez), Zapata - Borini (74. Locatelli), Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez (64. Antonelli) - Cutrone, A. Silva

Austria: Pentz - De Paula, Kadiri, Borkovic, Salamon (69. Gluhakovic) - Serbest - Prokop, Alhassan, Holzhauser (86. Lee), Pires (78. Tajouri) - Monschein