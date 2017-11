Umwelt-“Staatsbesuch“ in Wiens Öko-Schule Nr. 1

Auszeichnung mit Eco-School-Award

Auf seine Schützlinge kann er in diesen Stunden besonders stolz sein. Denn die VIS wurde als bisher einzige und erste Schule in ganz Österreich mit dem international anerkannten Eco-School-Award ausgezeichnet. Die 1981 gegründete Foundation for Environmental Education (FEE), die Umweltschutz durch Umweltbildung stärken will, hat der VIS das auch "Green Flag" genannte Zertifikat verliehen. Wir gratulieren recht herzlich!