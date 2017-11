Nur kleine Fortschritte für das Weltklima

"Meines Wissens nach hat es hier in Bonn eine Reihe von Beschwerden wegen sexueller Belästigung gegeben", bestätigte ein UNO-Sprecher, freilich ohne Details zu nennen. Anzeigen lagen aber bis zum Ende des Gipfels nicht vor. Erstmals war zuvor für die Delegierten ein Verhaltens-Ehrenkodex erstellt worden. Auch Hotlines waren eingerichtet.

Massiver Widerstand der österreichischen Bürgermeister

In Österreich geht indes das Ringen um die Bewahrung des Klima- und Energiefonds weiter! Denn jetzt formiert sich auch massiver Bürgermeister-Widerstand. So etwa Erhard Veiter, Ortschef von Feld am See in Kärnten: "Damit wir hier in der Region auch noch in 50 Jahren eine lebenswerte Gemeinde für unsere Kinder sind, wo sie Arbeitsplätze haben und saubere Luft zum Atmen, ist es wichtig, dass der Klimafonds ein noch stärkerer Partner für die regionale Energiewende wird."