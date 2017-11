Lügen und Unsinn rund um türkis-blaue Gespräche

Die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und FPÖ sollen in bester Stimmung verlaufen. Was wirklich läuft, lässt sich schwer beurteilen. Die Teams von Türkis und Blau verschanzen sich hinter nebulosen Optimismusfloskeln. Da und dort werden Gerüchte gestreut, die der Nährboden für Lügengeschichten und blanken Unsinn sind. Das gehört aber zum schwer verhinderbaren Repertoire von Regierungsverhandlungen. In den vergangenen Tagen kam es jedoch zu einer Häufung angeblicher Falschmeldungen und dazugehörender Dementis.