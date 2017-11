Poisson-Drama: Schweizer verlassen Unglücksort

Verhängnisvoller Trainingsunfall

Laut einer "Swiss Ski"-Aussendung hätten die Athleten den Unfall und die Bergung Poissons aus nächster Nähe verfolgt. 16 Jahre nach dem Sturz mit Todesfolge von Regine Cavagnoud in Österreich kam ihr Landsmann in Kanada ums Leben. Dem 35-Jährigen wurde im Training in Nakiska/Alberta ein Sturz zum Verhängnis.