„Terror wegen schlechter Kontrolle von Moscheen“

In den autoritär regierten Vereinigten Arabischen Emiraten stehen die Moscheen unter umfassender Kontrolle der Herrscher, die damit radikalen Tendenzen vorbeugen wollen. Zusammen mit den mächtigen Geheimdiensten und den mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten Sicherheitskräften konnten in den Emiraten so in der Vergangenheit größere Anschläge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat oder anderer Terrororganisationen verhindert werden.

"Religiöse Führer müssen ausgebildet sein und eine Lizenz haben"

"Wir denken, dass auch in Europa etwas passieren muss", sagt Scheich Nahjan. Die Länder auf dem Kontinent hätten es gut gemeint, als sie "diesen Leuten" erlaubten, ihre eigenen Moscheen und ihre eigenen Gemeindezentren zu betreiben. Doch religiöse Führer müssten ausgebildet sein, sich mit dem Islam auskennen und eine Lizenz haben. Schließlich könne in Europa auch niemand einfach in eine Kirche gehen und die Predigt halten.

Moscheen brauchen in Deutschland keine Genehmigung

In Deutschland spielt der Staat bei der Auswahl der Prediger in Moscheen keine Rolle. Moscheen brauchen auch keine Genehmigung, Dutzende werden aber vom Verfassungsschutz beobachtet. So hatte etwa im November 2016 die Polizei einen Prediger aus Hildesheim verhaftet. Der aus dem Irak stammende Islamist ist in Salafisten-Kreisen unter dem Namen Abu Walaa bekannt. Er steht im Verdacht, junge Muslime für den IS angeworben zu haben.