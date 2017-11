0:0! Schweiz zittert sich gegen Nordirland zur WM

Die Schweiz ist ihrem Favoriten-Status gerecht geworden und hat sich am Sonntagabend das Ticket für die Fußball-WM in Russland 2018 gesichert! Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte Xherdan Shaqiri und Co. gegen Nordirland ein glanzloses 0:0 in Basel, um sich zum vierten Mal in Serie für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Die Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic stand damit als 27. von 32 WM-Teilnehmern fest.