Sechster Sieg in Folge für Golden State Warriors

Die Golden State Warriors haben ihren Erfolgslauf in der NBA am Samstag fortgesetzt. Der Liga-Titelverteidiger setzte sich gegen die Philadelphia 76ers in der Oracle Arena in Oakland mit 135:114 durch. Für Kevin Durant, der 29 Punkte beisteuerte, und Co. war es der sechste Sieg nacheinander sowie der zehnte im 13. Saisonspiel.