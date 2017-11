Rot im irren Elferschießen, dann wird es surreal

Elfmeterschießen bei der Qualifikation für die U-19 Asienmeisterschaft zwischen Katar und Irak: In der Gruppe C geht es um alles, beide Teams brauchen einen Sieg für die direkte Qualifikation. Nach der regulären Spielzeit steht es 1:1. Es kommt das Elfmeterschießen, nach dem vermeintlich entscheidenden Elfmeter wird aber der Schiedsrichter zum Hauptdarsteller. Er stellt den Torhüter der Kataris vom Platz und die Iraker müssen nochmal schießen. Die Situation scheint hoffnungslos, zumal Katar einen Feldspieler ins Tor stellen muss. Dann aber wehrt dieser ab, noch dazu mit dem Fuß (ganze Szene hier im Video)! Am Ende kommen beide Mannschaften weiter, Irak als bester Gruppenzweiter (das wussten sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht).