Ex-Baseball-Star bei Flugzeugabsturz gestorben

Ob neben Halladay noch weitere Passagiere an Bord waren und wohin das Flugzeug unterwegs war, konnte die Polizei nicht sagen. Einsatzkräften zufolge gab es keine Überlebenden. Halladay, der im Jahr 2013 nach zwölf Spielzeiten in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB seine Karriere beendet hatte, war einer der besten Pitcher (Werfer) seiner Generation. Er wurde zweimal mit dem Cy-Yound-Award (2003, 2010) als bester Pitcher der Liga ausgezeichnet und achtmal ins All-Star-Team berufen. Zudem ist er einer von nur 23 Spielern in der Geschichte der MLB, die ein "Perfect Game" verbuchen konnten.