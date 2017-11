Lewandowski zahlte für krankes „Fake-Kind“!

Die restlichen 500.000 Zloty sollten edle Spender aufbringen - und an diesem Punkt kam Lewandowski ins Spiel, der, auch von Medienberichten in Polen angestachelt, 100.000 Zloty zur Verfügung stellte.

Mittlerweile ist allerdings klar, dass es den kranken Buben gar nicht gibt und alles nur eine Lüge war. Der Organisator der Spendenaktion, Michal S., teilte auf Facebook zerknirscht mit, dass das gesammelte Geld an die Spender zurücküberwiesen werde. Im Falle der bereits abgewickelten Rücküberweisung an Lewandowski postete er inzwischen sogar eine Kopie. Der Bayern-Star wurde in der Causa am Dienstag als Zeuge von der Staatsanwaltschaft in Wroclaw befragt.